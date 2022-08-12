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В Госдуме назвали условие разблокировки Instagram в России

Лейла Алиева
Общество
В Госдуме назвали условие разблокировки Instagram в России
Фото: Пресс-служба Госдумы

В России разблокируют Instagram*, если соцсеть изменит свою политику и принесет официальные извинения российским гражданам. Об этом заявил замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в пятницу, 12 августа.

— Во-первых, эта социальная сеть должна изменить свою политику: они должны заблокировать любые призывы убивать наших граждан, моих сограждан. Во вторую очередь, они должны извиниться перед российскими гражданами, — подчеркнул он.

По словам Горелкина, без соблюдения данных условий Instagram* не сможет достичь договоренности с российским регулятором, передает ТАСС.

Компания Meta** 11 марта разрешила призывы к насилию в соцсетях Facebook*** и Instagram* в отношении российских военных, участвующих в спецоперации на территории Украины.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что вероятность блокировки или ухода из России WhatsApp крайне невысока. При этом даже в случае введения ограничений он все равно будет доступен пользователям.

*Instagram — соцсеть признана в РФ экстремистской.

**Meta Platforms Inc. — организация признана в РФ экстремистской.

***Facebook — соцсеть признана в РФ экстремистской.

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