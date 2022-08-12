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Экономист рассказал, как «Миллион призов» поможет предпринимателям справиться с падением спроса

Лейла Алиева
Город
Экономист рассказал, как «Миллион призов» поможет предпринимателям справиться с падением спроса
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Программа «Миллион призов» станет хорошим стимулом для роста потребительского спроса в столице в условиях санкционного давления со стороны Запада. Об этом заявил экономист, директор Института нового общества Василий Колташов в пятницу, 12 августа.

— Инициатива «Миллион призов» может считаться механизмом стимулирования потребительской активности и повышения уровня потребительского интереса, просто потому что кто-то выигрывает и потом получает тот же автомобиль в автосалоне, присматривается к другим моделям, рассказывает об этом, — отметил он.

По словам специалиста, данная мера является ответом городского правительства на падение спроса. Так, власти пытаются снять давление от падения спроса с предпринимателей. За последние два года программа показала эффективную поддержку столичному предпринимательству в период пандемии, поэтому она получила высокую оценку от бизнес-сообщества, пишет The Ftimes.

Этой осенью в столице пройдет акция «Миллион призов — #ВыбираемВместе2022». Она позволит оказать поддержку бизнес-сообществу города, которое сейчас испытывает сильное давление из-за санкций. Сайт программы уже открылся для участников онлайн-голосования 9–11 сентября. Так, в рамках акции горожане смогут выиграть один из 100 автомобилей или от 3 до 10 тысяч призовых баллов в рамках акции.

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