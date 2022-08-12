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Пятиэтажный дом рухнул в Омске

Степан Жирнов
Происшествия
Пятиэтажный дом рухнул в Омске
Фото: Telegram/Топор Live

В Омске рухнула пятиэтажка. Об этом стало известно в пятницу, 12 августа.

Инцидент произошел на улице Партсъезда, дом № 20. По данным Telegram-канала «Подъем», на данный момент информации по пострадавшим нет.

В Сети появились кадры с места происшествия.

8 августа в подмосковной Истре горел склад Ozon. Из-за огня обрушились крыша и стена строения. Пожар распространился на площади 55 тысяч квадратных метров. Пострадали 12 человек, один погиб.

26 июля в Сергиевом Посаде произошел взрыв в гаражном кооперативе. Погибли два человека.

Происшествия Омск обрушения пятиэтажки дом
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