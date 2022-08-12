Пятиэтажный дом рухнул в Омске
В Омске рухнула пятиэтажка. Об этом стало известно в пятницу, 12 августа.
Инцидент произошел на улице Партсъезда, дом № 20. По данным Telegram-канала «Подъем», на данный момент информации по пострадавшим нет.
В Сети появились кадры с места происшествия.
8 августа в подмосковной Истре горел склад Ozon. Из-за огня обрушились крыша и стена строения. Пожар распространился на площади 55 тысяч квадратных метров. Пострадали 12 человек, один погиб.
26 июля в Сергиевом Посаде произошел взрыв в гаражном кооперативе. Погибли два человека.