Центробанк допустил возможность роста российской экономики в 2023 году

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В следующем году может произойти сценарий, при котором российская экономика покажет значительный рост. Об этом в пятницу, 12 августа, сообщили в пресс-службе Центрального банка России.

— Благодаря новым партнерствам и экономическим связям, в сценарии «Ускоренная адаптация» рост российской экономики возможен уже в 2023 году. Быстрое насыщение рынков как новыми товарами, так и привычными через механизм параллельного импорта приведет к более быстрому исчерпанию ограничений на стороне предложения, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае удачного развития событий уровень годовой инфляции вернется к близкому к целевому показателю в четыре процента. В 2024–2025 годах годовая инфляция сохранится примерно на том же уровне.

Кроме того, ожидается, что в России удастся избежать масштабной рецессии. Уточняется, что в случае повышения учетных ставок другими крупными банками ситуация не изменится, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что Центробанк не исключает рисков экономического и финансового кризиса в мире в качестве одного из альтернативных сценариев. Будущий кризис может быть сопоставим с экономической ситуацией, которая наблюдалась в 2007–2008 годах.