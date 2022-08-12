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Сотрудник ломбарда обманул своего работодателя на миллион рублей

Степан Жирнов
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Сотрудник ломбарда обманул своего работодателя на миллион рублей
Фото: depositphotos
Россия, Москва, Люблинская улица Карта всех событий

Сотрудник ломбарда обманул своего работодателя на миллион рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба УВД по ЮВАО в пятницу, 12 августа.

По данным следствия, 29-летний гражданин, бывший сотрудник ломбарда на Люблинской улице, с октября 2021 года по июнь 2022 года сдавал в ломбард поддельные украшения, используя данные клиентов, а выручку забирал себе. Таким образом он оформил 40 фиктивных залогов, незаконно заполучив более миллиона рублей.

Действия злоумышленника раскрыли в ходе внеплановой инвентаризации. Вскоре после этого подозреваемого задержали в результате оперативно-разыскной действий на улице Шипиловской.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

В пятницу, 12 августа, задержали сотрудника одного из московских банков, который обкрадывал пожилых клиентов.

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