Сотрудник ломбарда обманул своего работодателя на миллион рублей
Сотрудник ломбарда обманул своего работодателя на миллион рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба УВД по ЮВАО в пятницу, 12 августа.
По данным следствия, 29-летний гражданин, бывший сотрудник ломбарда на Люблинской улице, с октября 2021 года по июнь 2022 года сдавал в ломбард поддельные украшения, используя данные клиентов, а выручку забирал себе. Таким образом он оформил 40 фиктивных залогов, незаконно заполучив более миллиона рублей.
Действия злоумышленника раскрыли в ходе внеплановой инвентаризации. Вскоре после этого подозреваемого задержали в результате оперативно-разыскной действий на улице Шипиловской.
В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
В пятницу, 12 августа, задержали сотрудника одного из московских банков, который обкрадывал пожилых клиентов.