Названы знаки зодиака, которые могут стать успешными бизнесменами

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Специалисты по звездному небу считают, что представители некоторых знаков зодиака могут быть прирожденными бизнесменами.

Так, особым упорством отличаются Тельцы. Этот знак можно назвать одним из самых целеустремленных из всего зодиакального круга. Тельцы всегда заботятся о своем материальном состоянии и никогда не опускают руки.

Скорпионы, в свою очередь, склонны отдаваться своим увлечениям на сто процентов. Они умеют работать в команде и заражать своей страстью весь коллектив. Астрологи рекомендуют этому знаку обратить внимание на автомобильный бизнес или присмотреться к сфере тренингов личностного роста.

Овны считаются самым активным и предприимчивым знаком. Они способны управлять людьми, руководить проектами и доводить дела до конца. Овны также отличаются способностью легко преодолевать трудности, которые встают у них на пути.

Самыми педантичными бизнесменами можно назвать Дев. Эти люди умеют делегировать обязанности, но при этом следят за каждым этапом работы. Они умеют держать свои дела в полном порядке и правильно распределять свое время.

Козерогов можно назвать очень целеустремленными и бесстрашными. Они также умеют много работать и не обращать внимание на усталость и стресс. Козероги часто жертвуют личной жизнью и сном ради успеха своего проекта, передает портал WomanHit.

В пятницу, 12 августа, произошло суперлуние в знаке Водолея. Астролог Ирина Павлюкова рассказала, какие знаки зодиака сильнее всего ощутят его последствия.