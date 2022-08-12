Эксперт рассказал, стоит ли ожидать снижения цен на авиабилеты в Турцию

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Главный редактор портала «Авиа.ру», авиаэксперт Роман Гусаров рассказал, что Турция стала главным пересадочным узлом для россиян из-за санкционных ограничений ЕС.

— По факту, Турция уже является основным авиационным хабом для россиян, путешествующих в дальнее зарубежье. Как известно, в сторону Европы самолёты не летают, соответственно, наиболее удобный пересадочный пункт — Турция, — отметил он в комментарии «Радио 1».

Он добавил, что в ближайшее время не следует ожидать падения цен на билеты в Турцию. Ранее полеты осуществлялись по более масштабной сети. Теперь же ситуация иная, и цена полетов растет.

Цены могут немного снизиться после окончания туристического сезона, в осенне-зимний период.

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