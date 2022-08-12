Путин постановил отмечать День российской анимации 8 апреля

Фото: Администрация президента РФ / Сергей Гунеев

Президент России Владимир Путин учредил в стране День российской анимации. Об этом стало известно в пятницу, 12 августа. Соответствующий документ появился на официальном портале правовой информации.

Праздник будет отмечаться 8 апреля.

— Учитывая выдающуюся роль анимационного искусства в развитии кинематографии и в ознаменование 110-летия отечественной анимации постановляю: установить День российской анимации и отмечать его 8 апреля, — говорится в указе.

8 апреля 1912 года в России впервые была показана кукольная картина Владислава Старевича «Прекрасная Люканида, или Война рогачей с усачами».

В июне Путин объявил 2023 год в стране Годом педагога и наставника. Он был назначен таковым для признания особого статуса педагогических работников, которые среди прочего являются наставниками для студентов и школьников.

Помимо этого, российский президент объявил 2022–2031 годы десятилетием науки и технологий. Это решение необходимо для привлечения талантливой молодежи в сферу исследований и разработок, помощи в вовлечении ученых и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и России в целом, а также для повышения уровня доступности в аспекте достижений и перспектив российской науки.