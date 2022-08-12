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Врач поддержала идею ограничить продажу крепкого алкоголя в зонах летнего отдыха

Ирина Игнатенко
Общество
Врач поддержала идею ограничить продажу крепкого алкоголя в зонах летнего отдыха
Фото: Pixabay

Врач-терапевт, аллерголог и иммунолог Ирина Ярцева прокомментировала предложение ограничить продажу крепких алкогольных напитков в популярных зонах летнего отдыха.

Она отметила, что поддерживает подобную идею, так как зачастую люди после принятия алкоголя идут купаться в запрещенных местах и это приводит к плачевным последствиям.

При этом она добавила, что стоит тщательно проработать закон, чтобы «не было перегибов».

Ярцева также уточнила, что в целом советует отказаться от употребления алкогольных напитков, так как это несет только вред, а не пользу, передает RT.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился к главе Минздрава Михаилу Мурашко с предложением ограничить продажу крепкого алкоголя в прибрежных зонах и парках в летний период. По его словам, сочетание алкоголя и жаркой погоды может привести к появлению значительных проблем со здоровьем граждан.

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