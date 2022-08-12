Москвич оборудовал второй этаж квартиры на чердаке многоквартирного дома

Фото: Пресс-служба Мосжилинспекции

Россия, Москва, бульвар Генерала Карбышева, 16 Карта всех событий

Житель столицы оборудовал в своей квартире второй этаж за счет помещения на чердаке многоквартирного дома. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной жилищной инспекции города Москвы.

— В Мосжилинспекцию обратились жители дома 16 на улице Генерала Карбышева с жалобой на соседа, который, воспользовавшись месторасположением квартиры, захватил технический этаж, расширив таким образом свою жилплощадь, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что владелец квартиры поднимал вопрос устройства второго этажа на общем собрании жильцов. Соседи согласились, но с условием, что в помещении не будет проводиться перепланировка.

Получив протокол собрания, москвич сразу начал делать ремонт и установил лестницу между квартирой и чердаком. Позже сотрудники Мосжилинспекции выдали предостережение нарушителю, согласно которому он обязан привести технический этаж в проектное состояние.

До этого сообщалось, что в столице выставили в аренду спальное место на антресоли. Собственник предлагает помещение под потолком квартиры за 7,9 тысячи рублей в месяц.