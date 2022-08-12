Первые электрические речные трамваи отправили из Петербурга в Москву

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Первые четыре электрических речных трамвая отправили на сухогрузном теплоходе в Москву из Санкт-Петербурга. Их путь займет семь дней. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 12 августа.

— До конца 2022 года в тестовом формате в столице заработают первые инновационные электросуда. Это уникальный проект не только для России, он является одним из самых инновационных и лучших в мире, — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

После прибытия в столицу все суда пройдут внешнюю и внутреннюю отделку. Затем специалисты на протяжении нескольких месяцев будут проводить тестовые запуски трамваев без пассажиров. По окончании работ суда запустят на первом маршруте Фили — Киевский вокзал.

До этого стало известно, что с начала сезона водной навигации почти 703 тысячи пассажиров воспользовались речным транспортом на экскурсионно-прогулочных маршрутах по Москве-реке. Всего совершено 10 096 рейсов.