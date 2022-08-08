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Более 700 тысяч человек воспользовались речным транспортом на прогулках по Москве-реке

Анастасия Колоскова
Город
Более 700 тысяч человек воспользовались речным транспортом на прогулках по Москве-реке
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

С начала сезона водной навигации почти 703 тысячи пассажиров воспользовались речным транспортом на экскурсионно-прогулочных маршрутах по Москве-реке. Об этом сообщили в пресс-службе ФГБУ «Канал имени Москвы».

— В 2022 году с начала навигации по настоящее время (по состоянию на 5 августа), на экскурсионно-прогулочных маршрутах перевезены 702 806 человек, совершено 10 096 рейсов, — говорится в сообщении.

Сезон летней пассажирской навигации на Москве-реке начался 24 апреля 2022 года, пишет агентство городских новостей «Москва».

В конце июля сообщалось, что с начала сезона навигации уже более одиннадцати тысяч пассажиров воспользовались речным транспортом в Подмосковье. Данные показатели превысили прошлогодние на пять процентов.

Речной транспорт в регионе курсирует по трем водным маршрутам: по реке Москве в Лыткарине, реке Оке в Коломне и Серпухове.

Для электрических речных трамваев разработан новый дизайн турникетов, сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Также в город уже доставлены понтонные причалы для них.

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