Минфин предложил расширить действие семейной ипотеки

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Министерство финансов России выступило с предложением расширения программы семейной ипотеки под шесть процентов годовых на семьи, где ребенок родится до конца 2023 года. Об этом свидетельствуют данные проекта постановления, опубликованного в пятницу, 12 августа.

— Реализация положений, предусмотренных проектом постановления, позволит семьям, имеющим детей, получить ипотечный жилищный кредит по льготной ставке до 1 июля 2024 года при условии рождения в семье ребенка до 31 декабря 2023 года, — говорится в сообщении.

По данным министерства, на данный момент кредитом воспользовались более 372 тысяч семей. Общая сумма заема составила 1,3 триллиона рублей. Планируется, что продление программы позволит выдать 166 тысячу кредитов на 1,16 триллиона рублей в следующем году, передает ТАСС.

15 июля эксперты Роскачества рассказали про обилие выплат и льгот, которые положены семьям с детьми. Так, семьям с детьми от 8 до 16 лет производятся выплаты: это одна из мер поддержки государством в нынешней экономической ситуации.