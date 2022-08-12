Движение в 1-м Красногвардейском проезде в центре Москвы ограничат с 15 августа

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Движение в 1-м Красногвардейском проезде в Пресненском районе Москвы будет ограничено в связи с проведением строительных работ. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в пятницу, 12 августа.

— Движение ограничат в 1-м Красногвардейском проезде с 15 августа. Это связано с проведением строительных работ, — передает ведомство.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Движение будет перекрыто с 15 по 30 августа в районе дома 19 по 1-му Красногвардейскому проезду. Кроме того, в районе дома 22 по 1-му Красногвардейскому проезду движение ограничат с 5 по 30 сентября, передает Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».

До этого сообщалось, что с 14 августа изменится схема движения на нескольких улицах в районах Крылатское и Хорошево-Мневники. Будет перекрыт для проезда участок улицы Крылатской от съезда к парку «Сказка» до улицы Нижние Мневники, также транспорт не сможет проехать по участку Северо-Западной хорды и улицы Нижние Мневники (в сторону Рублевского шоссе) от проспекта Маршала Жукова до Крылатской улицы.