Министр обороны Эстонии: Хельсинки и Таллин планируют создать совместную систему ПРО

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Финляндия и Эстония начали проведение переговоров, в ходе которых может быть согласован план создания общей системы противоракетной обороны (ПРО). Об этом сообщил эстонский министр обороны Ханно Певкур в пятницу, 12 августа.

— Нам нужно объединить нашу береговую оборону. Дальность действия эстонских и финских ракет превышает ширину Финского залива. Это значит, что мы объединяем нашу ПРО и делимся друг с другом всей информацией, — сказал он.

Певкур добавил, что данное решение позволит «закрыть» Финский залив для военных кораблей России. По его словам, окончательное решение будет принято после того, как Финляндия станет полноценным членом НАТО, передает РИА Новости.

Накануне министр внешней торговли и развития Финляндии Вилле Скиннари заявил, что страна должна остановить проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Itärata на российском направлении из-за происходящего на Украине. По его словам, средства, которые вкладываются в проект, необходимо направить на строительство железных дорог на других направлениях.