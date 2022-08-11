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В Финляндии предложили остановить проект ВСМ в направлении России

Полина Долганова
В мире
В Финляндии предложили остановить проект ВСМ в направлении России
Фото: Pixabay

Министр внешней торговли и развития Финляндии Вилле Скиннари заявил, что страна должна остановить проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Itärata на российском направлении из-за происходящего на Украине.

— Совершенно очевидно, что проект Itärata и деятельность его проектной компании должны быть приостановлены, — отметил Скиннари.

Он добавил, что средства, которые вкладываются в проект, необходимо направить на строительство железных дорог на других направлениях, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что компания «Гранд Сервис Экспресс» в августе-сентябре запустит дополнительные вагоны для железнодорожных сообщений между Москвой и Симферополем.

21 июля между Калининградом и Москвой был запущен дополнительный поезд. Он будет курсировать трижды в неделю — из Калининграда по понедельникам, четвергам и воскресеньям с 21 июля по 25 сентября; а из Москвы — по понедельникам, вторникам и пятницам с 22 июля по 26 сентября.

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