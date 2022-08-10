Дополнительные вагоны появятся в составе поездов между Москвой и Симферополем в августе-сентябре

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Северный административный округ, район Ховрино Карта всех событий

Компания «Гранд Сервис Экспресс» в августе-сентябре запустит дополнительные вагоны для железнодорожных сообщений между Москвой и Симферополем. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика в среду, 10 августа

— Мы добавили вагоны в состав поезда №563/564/597/598 Москва — Симферополь, — говорится в сообщении.

Уточняется, что перевозчик дополнит составы поездов двумя-трема плацкартными вагонами в обоих направлениях. Они будут курсировать в период с 11 августа по 28 сентября, передает агентство городских новостей «Москва».

23 июля сообщалось, что около десяти тысяч билетов поступили в продажу на двухэтажный поезд № 163/164, курсирующий между Москвой и Феодосией. Уточняется, что он курсирует один раз в три дня. Состав чередуется с одноэтажным поездом № 161/162.

21 июля между Калининградом и Москвой был запущен дополнительный поезд. Он будет курсировать трижды в неделю — из Калининграда по понедельникам, четвергам и воскресеньям с 21 июля по 25 сентября; а из Москвы — по понедельникам, вторникам и пятницам с 22 июля по 26 сентября.