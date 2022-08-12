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Движение транспорта перекроют на двух улицах Москвы из-за проведения киносъемок

Александр Афонин
Город
Движение транспорта перекроют на двух улицах Москвы из-за проведения киносъемок
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Большая Академическая улица Карта всех событий

На двух улицах Москвы 14 августа будет перекрыто движение транспорта из-за проведения киносъемок. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 12 августа.

Так, ограничения коснутся Большого Спасоглинищевского переулка. Работы будут проводиться в два периода. С 7:30 до 14:30 будет перекрыто движение на участке от дома 4 до дома 12. Затем, с 17:00 и до 19:30, будет осуществляться кратковременное перекрытие. Проезд специального транспорта и местных жителей ограничен не будет.

Движение транспорта перекроют на двух улицах Москвы из-за проведения киносъемок Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Кроме того, движение перекроют на Большой Академической улице. С 9:00 и до 21:00 ожидаются кратковременные перекрытия от дома 28 до дома 30. Движение специального транспорта будет осуществляться без ограничений.

Движение транспорта перекроют на двух улицах Москвы из-за проведения киносъемок Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

До этого сообщалось, что движение в 1-м Красногвардейском проезде в Пресненском районе Москвы будет ограничено в связи с проведением строительных работ. Проезд будет перекрыт с 15 по 30 августа в районе дома 19. Кроме того, в районе дома 22 движение ограничат с 5 по 30 сентября.

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