Черногория объявила персоной нон грата российского дипломата

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Министерство иностранных дел Черногории внесло в список персон нон грата российского дипломата. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства в пятницу, 12 августа.

— МИД Черногории объявил одного дипломата посольства Российской Федерации, аккредитованного в Черногории, персоной нон грата из-за деятельности, противоречащей статье 9 Венской конвенции о дипотношениях. Формальная нота об этом решении... вручена послу Российской Федерации Владиславу Масленникову, — передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Уточняется, что российский представитель должен покинуть страну в течение семи дней.

28 июля премьер-министр Болгарии Кирил Петков сообщил, что Болгария приняла решение объявить персонами нон грата 70 дипломатов и представителей технического персонала посольства России. По его словам, большинство высланных российских дипломатов якобы работали на спецслужбы, лишь прикрываясь дипломатической деятельностью.

До этого на сайте кабинета министров Балканской Республики стало известно, что Черногория начала замораживать недвижимость, которая принадлежит российским гражданам.