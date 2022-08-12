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Мужчина попытался изнасиловать жительницу Москвы, но смог лишь отобрать телефон

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчина попытался изнасиловать жительницу Москвы, но смог лишь отобрать телефон
Фото: Пресс-служба ГСУ СК России по г. Москве
Россия, Москва, улица Декабристов Карта всех событий

Мужчина на северо-востоке Москвы напал на женщину с целью изнасилования, но ему это не удалось. Об этом сообщила «Вечерней Москве» старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова в пятницу, 12 августа.

По ее информации, инцидент произошел 10 августа на улице Декабристов. Женщина 1976 года рождения начала кричать и отбиваться, чем привлекла внимание прохожей. Вдвоем они сумели отбиться, но злоумышленник отобрал у них телефоны. После этого 29-летний мужчина скрылся.

В результате следственных действий подозреваемого задержали. В отношении фигуранта возбудили уголовное дело. Он подозревается в покушении на изнасилование и в грабежах. Следователи проверяют его причастность к аналогичным преступлениям и собирают информацию от возможных жертв.

Во вторник, 9 августа, мужчина в Подмосковье ограбил собутыльника, с которым познакомился незадолго до того в электричке.

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