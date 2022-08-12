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Писатель Салман Рушди подвергся нападению в Нью-Йорке

Александр Афонин
В мире
Писатель Салман Рушди подвергся нападению в Нью-Йорке
Фото: Zuma\TASS

В штате Нью-Йорк произошло нападение на британского писателя, лауреата Букеровской премии Салмана Рушди. Об этом в пятницу, 12 августа, сообщила газета The Washigton Post.

Инцидент произошел во время мероприятия, проходящего в образовательном центре Chautauqua Institution. По данным полиции, прозаик получил ножевое ранение в область шеи и был доставлен в больницу.

— Рушди получил ножевое ранение в шею и был доставлен на вертолете в больницу. Его состояние пока неизвестно, — говорится в сообщении.

Свидетелем нападения стал репортер агентства Associated Press. По его словам, инцидент произошел во время выступления Рушди. Неизвестный начал атаковать и бить писателя. На данный момент он задержан полицией, передает РБК.

Салман Рушди родился в Мумбаи и приобрел известность после выхода романа «Сатанинские стихи». Произведение было запрещено в Индии, Пакистане, Саудовской Аравии, Сомали и других странах. Кроме того, публикация книги привела к тому, что иранский религиозный фонд объявил вознаграждение за убийство Рушди.

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