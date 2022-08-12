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Одиннадцать человек стали жертвами стрельбы в Черногории

Лала Манушакян
В мире
Одиннадцать человек стали жертвами стрельбы в Черногории
Фото: Pixabay

По меньшей мере 11 человек погибли и шесть получили ранения в результате стрельбы городе Цетине на юге Черногории. Среди пострадавших есть дети. Об этом в пятницу, 12 августа, сообщило национальное телевидение Черногории RTCG со ссылкой на полицию.

По данным телеканала, погиб также сотрудник полиции.

Нападение произошло около 16 часов по местному времени (17:00 мск). 34-летний мужчина убил свою семью, а затем начал расстреливая прохожих на улицах города. Стрелявший не подпускал к раненым экипажи скорой помощи, а затем открыл стрельбу по правоохранителям, после чего был ликвидирован.

На параде в честь Дня независимости США 4 июля в Хайленд-Парке, северном пригороде Чикаго, произошла стрельба, в результате которой погибли шесть человек.

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