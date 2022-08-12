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Психотерапевт Федорович допустил психическое расстройство у Бритни Спирс из-за полуголых фото в соцсетях

Александр Афонин
Анастасия Харламова
Общество
Психотерапевт Федорович допустил психическое расстройство у Бритни Спирс из-за полуголых фото в соцсетях
Фото: flickr/disneyabc

Публикация полуголых фотографий в социальный сетях может говорить о наличии психических расстройств у американской певицы Бритни Спирс. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-психотерапевт Александр Федорович.

— Бритни Спирс рассчитывает на грубые и наглые обсуждения ее персоны, выкладывая в Сеть себя в таком виде. Я не могу сказать, какие именно у Спирс психологические отклонения и есть ли они. Здесь нужна диагностика, — сказал он.

Специалист добавил, что важную роль играют и ранее поставленные диагнозы. Среди них биполярное расстройство, анорексия, булимия, наркотическая зависимость и другие. По его словам, наличие подобных расстройств не может отменить факта возникновения нового.

Кроме того, Александр Федорович рассказал «ВМ», что Бритни Спирс привлекает к себе внимание общественности такими снимками. Он уверен, что это последний способ певицы напомнить о себе.

В июне стало известно, что бывшему мужу Бритни Спирс Джейсону Александру запретили приближаться к артистке и ее нынешнему супругу в течение трех лет. Также судья определил Александру залог в размере 100 тысяч долларов и принудил к сдаче имеющегося у него оружия.

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