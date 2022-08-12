Звездный вожатый побывал на смене Музея Победы в «Орленке»

Фото: Музей Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Заслуженный артист России Александр Олешко побывал в качестве вожатого тематической смены «Главные детские песни» в «Орленке», которую проводит Музей Победы. Об этом сообщили в пресс-службе музея в пятницу, 12 августа.

— Александр Олешко частый гость «Орленка» и как никто другой знает о традициях Всероссийского детского центра. Своими знаниями он поделился с теми ребятами, которые в первый раз приехали в лагерь. Благодаря его рассказам и творческому настрою ребята прониклись духом «Орленка», всем сердцем полюбили это место, — отмечается в сообщении.

Актер на протяжении всего дня провел время с детьми и рассказал о тонкостях своей профессии, ответил на все интересующие вопросы.

Прежде чем познакомиться с ребятами, Олешко прошел посвящение в вожатые «Орленка». Тематическая смена «Главные детские песни» проходит в «Орленке» с 10 августа. Ее участниками стали 50 талантливых детей — победителей проекта, который реализуется Музеем Победы при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

С 14 августа по воскресеньям в Музее Победы стартуют бесплатные мастер-классы по танго и танцевальные вечера.