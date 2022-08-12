Московское «Динамо» договорилось о трансфере Карцева

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Столичное «Динамо» достигло договоренности о переходе в команду на правах аренды футболиста «Маккаби» и сборной Израиля Эдена Карцева. Об этом в пятницу, 12 августа, сообщили в пресс-службе московского клуба.

— Футбольный клуб «Динамо» и израильский клуб «Маккаби» достигли принципиальной договоренности о переходе полузащитника сборной Израиля Эдена Карцева на правах аренды до конца сезона 2022/23 с эксклюзивной опцией выкупа, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в скором времени пройдет процедура подписания трудового договора между футболистом и клубом, передает пресс-служба.

Эден Карцев является воспитанником израильского «Маккаби». В текущем сезоне он сыграл две игры в квалификации Лиги конференций. Кроме того, за свою карьеру полузащитник выиграл Кубок и Суперкубок Израиля.

28 июля португальский футболист Криштиану Роналду сообщил клубу «Манчестер Юнайтед» о намерении расторгнуть контракт. По его словам, он не хочет проводить сезон в составе команды из-за того, что она не играет в Лиге чемпионов.