Захарова заявила о вопросах к позиции генсека ООН по Запорожской АЭС

Фото: МИД РФ

Позиция генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша по Запорожской АЭС вызывает вопросы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в пятницу, 12 августа, после завершения заседания Совбеза ООН в связи с непрекращающимися обстрелами атомной электростанции со стороны вооруженных сил Украины.

— Никаких сигналов украинскому руководству с его стороны так и не прозвучало. Признать реальность он или не способен, или не хочет. Иначе как объяснить проявляемое им безволие, граничащее с попустительством украинским атакам на ЗАЭС? — отметила дипломат.

Захарова также напомнила, что лишь из-за генсека и возглавляемого им секретариата в начале лета сорвалась практически согласованная и во всех отношениях подготовленная миссия МАГАТЭ. При этом она выразила неуверенность, что в следующей поездке на ЗАЭС, организованной Рафаэлем Гросси, ситуация не повторится, передает пресс-служба МИД России.

До этого представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что обстрелы атомной электростанции со стороны ВСУ привели к минимальной выработке на объекте. Если удары будут продолжаться, АЭС могут законсервировать.