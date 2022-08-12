Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Власти Запорожья не исключили консервации ЗАЭС

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Власти Запорожья не исключили консервации ЗАЭС
Фото: DENAMAX / CC BY-SA 4.0

Обстрелы Запорожской атомной электростанции со стороны ВСУ привели к минимальной выработке на объекте. Если удары будут продолжаться, АЭС могут законсервировать. Об этом в пятницу, 12 августа, сообщил представитель администрации области Владимир Рогов.

По его словам, территории, которые находятся под контролем Украины, точно будут испытывать проблемы с электричеством.

— Скоро не будут получать ничего, потому что, естественно, мы будем спасать атомную станцию, консервировать, выводить те нагрузки, которые есть, на освобожденные территории, — отметил Рогов в эфире телеканала «Россия 24».

Заместитель руководителя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что киевский режим и Запад хотят устроить новый Чернобыль на Запорожской АЭС. Он также отметил, что даже представители ООН не верят в украинскую версию происходящего, а ссылаются на случайности.

11 августа представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что три снаряда ВСУ попали на территорию рядом с хранилищем радиоактивных изотопов при обстреле ЗАЭС.

Украина Армия АЭС
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Болезни не всегда сразу заметны

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Небо покоряется молодым

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Байден и пустота

Владимир Березин
Владимир Березин

Видим красоту каждый день

Александр Лосото
Александр Лосото

Машины тоже ошибаются

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сердце, желудок, а главное кошелек

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Все мнения
О проекте