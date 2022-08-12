Власти Запорожья не исключили консервации ЗАЭС

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Обстрелы Запорожской атомной электростанции со стороны ВСУ привели к минимальной выработке на объекте. Если удары будут продолжаться, АЭС могут законсервировать. Об этом в пятницу, 12 августа, сообщил представитель администрации области Владимир Рогов.

По его словам, территории, которые находятся под контролем Украины, точно будут испытывать проблемы с электричеством.

— Скоро не будут получать ничего, потому что, естественно, мы будем спасать атомную станцию, консервировать, выводить те нагрузки, которые есть, на освобожденные территории, — отметил Рогов в эфире телеканала «Россия 24».

Заместитель руководителя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что киевский режим и Запад хотят устроить новый Чернобыль на Запорожской АЭС. Он также отметил, что даже представители ООН не верят в украинскую версию происходящего, а ссылаются на случайности.

11 августа представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что три снаряда ВСУ попали на территорию рядом с хранилищем радиоактивных изотопов при обстреле ЗАЭС.