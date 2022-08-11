Три снаряда ВСУ упали около хранилища радиоактивных изотопов на Запорожской АЭС
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Три снаряда ВСУ попали на территорию рядом с хранилищем радиоактивных изотопов при обстреле Запорожской АЭС. Об этом в четверг, 11 августа, сообщил представитель администрации региона Владимир Рогов.
— Специалисты станции получили указание перейти в защищенные помещения, — рассказал он.
Рогов уточнил, что в результате обстрела радиационный фон не изменился. Показатель, как подчеркнул он, находится в норме, передает РИА Новости.
10 августа глава украинской компании «Энергоатом» Петр Котин заявил о возможности удара ВСУ по ЛЭП Запорожской АЭС. По его словам, это будет «верным шагом» в случае подключения станции к российской энергосети.
11 августа Рогов сообщил, что ВСУ наносят удары по Запорожской АЭС с применением РСЗО и тяжелой артиллерии с правого берега Днепра.
До нормализации ситуации на станции работу будут продолжать работники предварительной смены. Рогов уточнил, что всего было зафиксировано пять «прилетов» в районе комендатуры станции — рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения.