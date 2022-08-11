Украинские войска второй раз за день обстреляли Запорожскую АЭС

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ВСУ наносят удары по Запорожской АЭС с применением РСЗО и тяжелой артиллерии с правого берега Днепра. Об этом в четверг, 11 августа, сообщил представитель администрации области Владимир Рогов.

— В результате обстрелов на станции не удалось вовремя провести «пересменку». Ведь для безопасности атомщиков автобусы с персоналом последующей смены развернули обратно в Энергодар, — заявил он.

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До нормализации ситуации на станции работу будут продолжать работники предварительной смены. Рогов уточнил, что всего было зафиксировано пять «прилетов» в районе комендатуры станции — рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения.

При этом поднимающийся над станцией дым — это пожар на поле, который начался из-за обрыва линий электропередачи, передает слова Рогова РИА Новости.

10 августа глава украинской компании «Энергоатом» Петр Котин заявил о возможности удара ВСУ по ЛЭП Запорожской АЭС. По его словам, это будет верным шагом в случае подключения станции к российской энергосети.

В июле ударные беспилотники ВСУ атаковали Запорожскую АЭС тремя дронами-«камикадзе». В результате атаки на АЭС пострадали 11 сотрудников, четверо из которых находятся в тяжелом состоянии.