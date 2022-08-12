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Съемочную группу «Известий» задержали в Эстонии

Александр Афонин
В мире
Съемочную группу «Известий» задержали в Эстонии
Фото: depositphotos

В Эстонии задержали корреспондента и оператора «Известий». Причина произошедшего неизвестна. Об этом в пятницу, 12 августа, сообщило издание.

— Съемочную группу «Известий» задержали в Эстонии. Журналисты готовили материалы об ограничении выдачи виз россиянам и о лишении танка Т-34 статуса памятника, — говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел в вагоне поезда. Сотрудники издания переезжали из Нарвы в Таллин. В один момент к ним подошли сотрудники полиции и показали фото, где показан корреспондент, снимающий танк.

В результате корреспондент Ксения Солдатова и оператор Дмитрий Тимофеев были доставлены в отдел полиции. На данный момент они ожидают представителя миграционной службы, передает Telegram-канал IZ.RU.

Накануне сообщалось, что Эстония решила закрыть границы для российских граждан с шенгенскими визами, выданными республикой. При этом, как подчеркнул глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу, будут сделаны исключения. Так, под запрет не попадут сотрудники дипломатических представительств в Эстонии и члены их семей.

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