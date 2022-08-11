Эстония закроет границы для граждан РФ с шенгенскими визами

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Эстония решила закрыть границы для российских граждан с шенгенскими визами, выданными республикой. Об этом в четверг, 11 августа, сообщил министр иностранных дел республики Урмас Рейнсалу.

— Через неделю будет применяться санкция к шенгенским визам, выданным Эстонией. На обладателей виз из России будут наложены ограничения, им будет запрещен въезд в Эстонию, — отметил он.

При этом, как подчеркнул глава эстонского МИД, будут сделаны исключения. Так, под запрет не попадут сотрудники дипломатических представительств в Эстонии и члены их семей, а также лица, занимающиеся международными перевозками или имеющие право свободного передвижения по законам ЕС.

Также ограничения не коснутся людей, которым необходим въезд по гуманитарным соображениям, а также близких родственников граждан республики или обладателей постоянного вида на жительство в Эстонии, передает ТАСС.

10 июля стало известно, что в Евросоюзе обсуждается прекращение выдачи шенгенских виз в рамках седьмого пакета санкций. Уточняется, что по данному вопросу пока нет единой позиции.

По мнению испанской газеты El Mundo, страны Евросоюза, скорее всего, не одобрят запрет выдачи шенгенских виз россиянам. По данным газеты, Рига и Хельсинки собираются поднять данный вопрос на уровне Евросоюза на следующем совете глав МИД стран ЕС, который запланирован в Праге на 31 августа.