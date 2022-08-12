Военнослужащие Воздушно-космических сил и юнармейцы выступят в Музее Победы

Фото: Музей Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы 14 августа состоится концерт, в рамках которого перед гостями выступит около 150 вокалистов. Об этом в пятницу, 12 августа, сообщили в пресс-службе учреждения.

— 14 августа в Музее Победы состоится масштабный концерт, в котором прозвучат песни про авиацию, летчиков, Родину и героев России. В величественном Зале Полководцев перед зрителями выступят около 150 вокалистов, — говорится в сообщении.

Отмечается, что концерт пройдет в рамках Патриотического фестиваля детского творчества «Журавли Победы». Перед гостями музея выступят артисты Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил Министерства обороны России, народного вокального ансамбля «Форсаж» гарнизона Дальней авиации Воздушно-космических сил России, а также ребята из ансамбля «Юнармии» «Юные Патриоты».

В ходе выступления они исполнят песни «Снова взлет», «На форсаже», «Тучи в голубом», «Флаг моего государства» и другие. Посетить мероприятие можно бесплатно.

До этого сообщалось, что в Музее Победы с 14 августа по воскресным дням пройдут бесплатные мастер-классы по танго и танцевальные вечера. Посетители музея смогут обучиться специфике танца под руководством опытных преподавателей.