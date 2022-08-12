Бесплатные мастер-классы по живописи пройдут в выходные в Музее Победы

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В предстоящие выходные, 13 и 14 августа, в Музее Победы состоятся мастер-классы по основам живописи. Творческие занятия будет проводить автор выставки «Мы от рода русского», художник-документалист, представитель Союза художников России Григорий Гукасов, сообщили в пресс-службе учреждения.

В программу мероприятий войдут эксклюзивные экскурсии по выставке, которые будет проводить сам специалист. Гукасов расскажет о замысле работ. а также особенностях их творческого решения. Всего на выставке представлено порядка 40 полотен.

После экскурсий, которые можно посетить в рамках экспозиции, живописец расскажет о секретах мастерства, также у участников занятий будет возможность создать свою собственную картину. Мастер-классы — бесплатные, все необходимые материалы будут предоставлены музеем, посетить занятия можно будет по предварительной регистрации.

Выставка «Петр Великий. К 350-летию со дня рождения» открылась в Луганском краеведческом музее 10 августа в рамках проекта «Наши традиции», подготовленного Министерством культуры РФ и Музеем Победы при поддержке Министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР.