Выставку о Петре I открыли в Луганске в рамках проекта «Наши традиции»

Фото: Музей Победы

Выставка «Петр Великий. К 350-летию со дня рождения» открылась в Луганском краеведческом музее 10 августа в рамках проекта «Наши традиции», подготовленного Министерством культуры РФ и Музеем Победы при поддержке Министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Музея Победы.

Выставка предоставлена Государственным историческим музеем.

— Выставка рассказывает о личности царя-преобразователя, событиях, оказавших существенное влияние на формирование его личности и характера. Посетители увидят оцифрованные материалы из фондов музея — уникальные образцы одежды из гардероба Петра Великого, личные вещи и портреты царя, членов его семьи и соратников, предметы европейского быта конца XVII — первой четверти XVIII века, оружие, медали, редкие гравюры, приборы и инструменты, карты и документы, — говорится в сообщении.

На торжественном открытии выставки присутствовали директор Луганского краеведческого музея Артем Рубченко, заместитель министра культуры ЛНР Роман Алексин, сотрудник Музея Победы Виктор Дичко, эксперт Российского исторического общества Виктор Скрябин.

Отмечается, что спецпроект помогает знакомить жителей ЛНР с музейными коллекциями современной России. Так, свои выставки подготовили 13 федеральных музеев.

До этого сообщалось, что семейный фестиваль «День фронтовой собаки» стартует 20 августа в московском Музее Победы. Мероприятие посвящено подвигам служебных собак в годы Великой Отечественной войны.