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Российский сенатор рассказал, чем может грозить Украине открытие завода Bayraktar

Егор Провоторов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Российский сенатор рассказал, чем может грозить Украине открытие завода Bayraktar
Фото: depositphotos

Завершение строительства завода турецкого производителя Bayraktar на территории Украины невозможно по причине проведения специальной военной операции РФ по защите мирного населения Донбасса. Российская сторона не допустит, чтобы в соседней стране запустилось предприятие, направленное против нее, заявил в пятницу, 12 августа, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

По словам сенатора от Республики Крым, даже если у Анкары и Киева получится завершить возведение объекта, производство боевых беспилотников не будет представляться возможным, поскольку Москва занимается демилитаризацией, то есть ликвидацией любых военных объектов на Украине.

— Это будет украинский завод, а не турецкий. А если это украинский завод, то это завод, который является целью для атаки со стороны Российской Федерации, — предупредил парламентарий в беседе с Lenta.ru.

В минувший вторник, 9 августа, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что размещение производства турецких беспилотников Bayraktar на территории Украины грозит демилитаризацией предприятия.

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