Вучич заявил, что Сербия не будет вводить санкции против России

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Сербия подтверждает свое стремление сохранить свою независимую политику в отношении антироссийских санкций и не планирует вводить их. Такое заявление в пятницу, 12 августа, сделал президент балканского государства Александр Вучич в эфире одного из местных телеканалов.

По его словам, «многие врали», что Белград введет санкции против Москвы, чтобы «получить голоса». Он назвал себя достаточно ответственным человеком, который будет бороться за сохранении политики, пишет газета «Известия».

— Я не буду льстить своим людям, не говоря уже об иностранных посольствах, — заметил Александр Вучич.

Балканский политик также поиронизировал над требованиями Европейского союза присоединиться к западным санкциям против России, отметив, что Белград будет думать над согласованием своей политики тогда, когда в ЕС скажут Сербии, что осталось полгода до вступления страны в этот политический блок.

Накануне Вучич заявил, что Сербия не нуждается в зарубежных военных базах и планирует придерживаться военного нейтралитета