Авторы Bloomberg уличили Турцию в расколе антироссийского западного блока

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Турция проигнорировала призывы западных стран ввести антироссийские санкции, чем расколола единый западный фронт в вопросе ограничительных мер против России. Об этом в пятницу, 12 августа, сообщили сотрудники информационного агентства Bloomberg.

Обозреватели обратили внимание на тот факт, что экспорт продукции из Турции в Россию находится на наивысшем уровне за последние восемь лет и испытывает «бум» в торговле.

В качестве одного из доводов журналисты привели слова министра транспорта и инфраструктуры Турции Адиля Караисмаилоглу, который указал на рост торговли транспортными средствами с Россией на 58 процентов.

Вместо введения санкций против РФ и помощи Западу в изоляции страны Турция решила соблюсти нейтралитет и поддерживать с Москвой торговые отношения в рамках «новой экономической модели», что расстроило партнеров Анкары по НАТО, пишет газета «Известия».

Накануне аналитик Наталья Мильчакова заявила, что переход России и Турции на расчеты в национальных валютах будет выгоден обеим странам. Однако с точки зрения повышения престижа нацвалюты для российского рубля этот шаг будет более ощутимым, чем для турецкой лиры.