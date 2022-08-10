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Аналитик оценила планирующийся переход России и Турции на расчеты в нацвалютах

Ирина Игнатенко
Экономика
Аналитик оценила планирующийся переход России и Турции на расчеты в нацвалютах
Фото: Pixabay

Переход России и Турции на расчеты в национальных валютах будет выгоден обеим странам. Однако с точки зрения повышения престижа нацвалюты для российского рубля этот шаг будет более ощутимым, нежели для турецкой лиры. Об этом сообщила аналитик Наталья Мильчакова.

Она отметила, что Турция и Россия зависят друг от друга во взаимной внешней торговле. По объемам взаимной торговли Турция входит в десятку крупнейших торговых партнеров России.

По словам аналитика, любые шаги по отказу от доллара будут положительно влиять на котировки соответствующих валют развивающихся стран. Она добавила, что постепенная дедолларизация будет упрощать взаимные расчеты двух стран.

— Это также важный шаг, чтобы избежать возможных санкций со стороны США в лице Федеральной резервной системы, Европейского центробанка и центральных банков других стран Запада, если будут введены санкции не только против России, но и против Турции, — пояснила Мильчакова в комментарии ФАН.

Ранее сообщалось, что рубль будет использоваться в основном для расчетов за природный газ между Турцией и Россией, затем ожидается полное использование нацвалют в торговле, передает Взгляд.ру.

Аналитик Виктор Першиков сообщил, что низкий спрос на доллар в будущем приведет к падению его курса. Однако эта тенденция будет прослеживаться в перспективе.

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