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Аналитик сообщил, что в России будет усиливаться курс на дедолларизацию

Ирина Игнатенко
Экономика
Аналитик сообщил, что в России будет усиливаться курс на дедолларизацию
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Аналитик Виктор Першиков сообщил, что низкий спрос на доллар в будущем приведет к падению его курса. Однако эта тенденция будет прослеживаться в перспективе.

Он отметил, что в настоящее время Россия не может полностью отказаться от доллара и евро, но целесообразность в американской и европейской валютах будет снижаться.

По мнению эксперта, курс на дедолларизацию будет только усиливаться.

В случае полной переориентации на Восток в России может остаться всего несколько финансовых организаций, которые будут проводить операции с долларом, передает ФАН.

Ранее стало известно, что Банк России продлил до 9 марта 2023 года ограничения на снятие гражданами со своих счетов или вкладов наличной иностранной валюты. Лимит на снятие в пределах 10 тысяч долларов или идентичной этому сумме в евро сохраняется до этого времени во всех банках РФ, передает Nation news.

До этого ЦБ обозначил сроки восстановления экономики России. По данным регулятора, сокращение экономики в годовом выражении продлится до середины 2023 года.

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