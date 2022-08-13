«Избавиться от человека»: ясновидящая объяснила, к чему снится собственная смерть и смерть близких

Фото: Pexels

Смерть во сне может символизировать перемены или переходный период. При попытке истолковать сон следует меньше обращать внимание на конкретные детали, а больше на то, что вы почувствовали. Подумайте, как эти чувства соотносятся с тем, что происходит в вашей жизни. Подробно том, что означат увидеть свою или чужую смерть во сне, «Вечерней Москве» рассказала ясновидящая Кажетта Ахметжанова.

По словам шаманки, сны сложны и символичны, поэтому важно обратить внимание на связанные с ними эмоции, прежде чем вникать в их значение.

— Если вам приснился сон, который кажется вам значимым, важно после пробуждения разобраться со своими чувствами и мыслями. Вы можете вести дневник сновидений и каждое утро размышлять о значении своих снов. Но если вы проснулись и подумали: «Это было глупо», то не нужно пытаться истолковать свой сон — иногда они действительно бессмысленны! — говорит ясновидящая.

Также, по ее словам, существует несколько типов снов, которые может увидеть человек:

Вещие сны, предсказывающие будущее;

Сны о тревогах, которые являются сигналом к тому, чтобы поработать над своими проблемами;

Бессмысленные сны, которые являются случайными;

Сны от ваших духовных наставников, которые могут быть поучительными или содержать моральный урок.

Если человеку приснилась своя смерть, не стоит волноваться: это не значит, что он обязательно умрет, успокаивает Кажетта.

— Чтобы получить больше информации, обратите внимание на то, как вы умираете во сне. Если вы умираете насильственной смертью, то это означает, что вам следует быть осторожным и остерегаться безрассудства, непосредственной опасности и врагов. Если вы умерли мирной смертью, рассматривайте сон как символ движения вперед, окончания учебы, перемен или духовного пробуждения, — поясняет шаманка.

Сон о смерти может также означать, что человеку нужно приложить усилия, чтобы забыть человека или негативный опыт, что нужно двигаться дальше. Это может быть символическое прощание с отношениями, работой или домом. Это может символизировать часть вас, которая умирает, или то, от чего вы хотели бы избавиться. Это также может означать, что человек отодвигает свои потребности на второй план в пользу окружающих. По словам ясновидящей, в таком случае подсознательно человек чувствует себя обделенным вниманием и жаждет его. Наконец, подобные сны иногда могут быть связаны с травмой.

Сон о смерти члена семьи, второй половинки или друга может означать беспокойство за этого человека. Это также может означать, что отношения претерпевают изменения или что в глубине души хочется «избавиться от какого-то конкретного человека». При этом, отмечает ясновидящая, стоит иметь в виду, что смысл сна может не иметь никакого отношения к этому человеку, но он может быть связан с тем, что этот человек представляет в жизни, например, мать — забота, отец — контроль и так далее.

Некоторые люди способны видеть опасности на своем пути или перемены в личной жизни. По словам биоэнерготерапевта Александры Харрис, часто это зависит от рождения в определенный астрологический период. Эксперт составила топ-5 знаков зодиака, представители которых видят вещие сны.