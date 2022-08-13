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РФ предупредила США о точках невозврата, после которых возможен разрыв дипотношений

Егор Провоторов
В мире
РФ предупредила США о точках невозврата, после которых возможен разрыв дипотношений
Фото: Минобороны РФ

Российская сторона предупредила Соединенные Штаты о точках невозврата, после которых возможен разрыв дипломатических отношений. Об этом журналистам в субботу, 13 августа, заявил директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Даричев.

Дипломату был задан вопрос о том, рассматривается ли возможность понижения уровня дипотношений Москвы и Вашингтона. Он назвал текущую ситуацию «турбулентной», пишет ТАСС.

— Западники во главе с США растоптали международное право и абсолютные табу в дипломатической практике, — заявил Даричев.

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, если Вашингтон объявит Россию страной — спонсором терроризма, это будет означать пересечение Штатами точки невозврата с самым серьезным сопутствующим ущербом для двусторонних дипломатических отношений.

Накануне стало известно, что российские и американские специалисты намерены обсуждать приостановку инспекций в рамках Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), Вашингтону следует определиться с тем, как они рассчитывают поступать в дальнейшем.

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