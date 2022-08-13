Британцы раскритиковали вероятного будущего премьера страны Лиз Трасс

Фото: МИД РФ

Читатели британского издания The Guardian отреагировали на материал, посвященный кандидату на пост премьер-министра островного государства и нынешнему министру иностранных дел страны Лиз Трасс.

Автор статьи Габи Хинслифф назвал главу МИД Великобритании «грозным переговорщиком и холодным стратегом», который способен менять свое мнение, если оно больше выгодно. Так, в 2016 году она была противником «брекзита», при этом после усиления позиций Бориса Джонсона Трасс переметнулась в лагерь сторонников выхода страны из Евросоюза.

Оказавшись в кресле премьера Великобритании политик также может все переиграть, отказавшись от непопулярных позиций, как уже делала неоднократно. Журналистка отметила, что Трасс может нанести еще больше вреда, нежели уходящий в отставку Джонсон.

Публикация вызвала серьезный отклик и ажиотаж среди читателей газеты в социальных сетях. Кто-то выразил уверенность, что Трасс будет хуже всех предыдущих председателей кабинета министров. Другие назвали политика «жалким подобием Маргарет Тэтчер», а третьи — феерической посредственностью, пишет РИА Новости.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс 4 августа заявила, что не намерена посещать Тайвань, если станет главой британского правительства.