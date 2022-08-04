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Трасс пообещала не ездить на Тайвань в должности британского премьера

Егор Провоторов
В мире
Трасс пообещала не ездить на Тайвань в должности британского премьера
Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в четверг, 4 августа, заявила, что не намерена посещать Тайвань, если станет главой британского правительства.

— Нет, я не буду, — ответила глава Форин-офиса на соответствующий вопрос телеведущей в ходе предвыборных дебатов на местном телевидении. Слова Трасс приводит РИА Новости.

За пару дней до этого визит на Тайвань спикера американской палаты представителей Нэнси Пелоси привел к обострению отношений США и Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин предупредил Вашингтон, что «играющий с огнем рискует обжечься».

При этом Белый дом заверил Пекин, в неотступности от политики «одного Китая» и дистанцировалась от визита главы верхней палаты парламента, заявив, что Пелоси может принимать решения самостоятельно, и именно так и произошло в случае с визитом на Тайвань.

Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал нормальной практикой визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань и выразил мнение, что такие действия не должны быть расценены Пекином как предлог для начала агрессии.

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