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Боррель спустя сутки прокомментировал поездку Пелоси на Тайвань

Александр Афонин
В мире
Боррель спустя сутки прокомментировал поездку Пелоси на Тайвань
Фото: МИД РФ

Визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань является нормальной практикой и не должен быть использован Пекином как предлог для начала агрессии. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в четверг, 4 августа.

— Нет никаких оснований использовать визит в качестве предлога для агрессивной военной деятельности в Тайваньском проливе. Это нормально и рутинно для законодателей из наших стран — совершать международные поездки, — цитирует Борреля РИА Новости.

2 августа сообщалось, что самолет Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Суншань города Тайбэй, столицы Тайваня. Военно-воздушные силы США в преддверии ожидаемого визита спикера задействовали дополнительные воздушные силы и подняли в воздух восемь истребителей F15 и пять самолетов-заправщиков со своей базы Кадена на японском острове Окинава.

Эксперты рассказали «Вечерней Москве», что поездка спикера Палаты представителей США на Тайвань идет вразрез с договоренностями Америки и материкового Китая. Согласно этим договоренностям, Штаты обязаны согласовывать поездки своих политиков на Тайвань.

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