Журналисты нашли Марата Башарова на Донбассе

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Именитый российский телеведущий и актер Марат Башаров в пятницу, 12 августа, отправился в Донбасс. Артист не озвучивал цели своей поездки, однако при этом отметил, что находится в регионе в соответствии со своей гражданской позицией.

— Я сейчас в Донбассе, здесь плохая связь. Я здесь по гражданской позиции, — пояснил ведущий нескольких сезонов «Битвы экстрасенсов» в комментарии «Экспресс газете».

С самого начала специальной военной операции России на Украине Башаров поддерживал действия российских властей. Актер полностью разделяет позицию оскароносного режиссера Никиты Михалкова, который считает предателями тех музыкантов, актеров и иных знаменитостей, которые покинули Россию.

Марат Башаров выразил уверенность, что свою родину необходимо любить как родных детей, а не бросать при первой удачно подвернувшейся возможности. Актер считает неприемлемым, когда «матери плохо», оставить ее «разбираться со своими проблемами» самой.

В начале августа артист отмечал, что без покинувших страну артистов «стало свободнее дышать», а работы у него только прибавилось.