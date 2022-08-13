Россиянам рассказали о «подвохе» в законе, касающемся курения в общественных местах

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Юрист Европейской юридической службы Дмитрий Безделин в субботу, 13 августа, рассказал о неожиданных запрещенных для курения местах, о которых многие даже не подозревали. К таким специалист отнес подъезд, территорию рядом с ним, а также балкон собственной квартиры. Штраф можно получить, если окружающие уведомят правоохранительные органы о нарушении закона.

Наказание за курение табачных изделий предусматривается при зафиксированном факте на лестничной площадке, чердаке и в других помещениях общего пользования, а также на территориях и в помещениях, которые предназначены для оказания медицинских услуг.

Запрет также касается транспорта, при оказании услуг по перевозкам пассажиров. Запрещено курить в торговых помещениях и рынках. Кроме того, на улице запрещается курить на расстоянии менее 15 метров от входов в помещения вокзалов, аэропортов и метро.

Безделин в интервью агентству «Прайм» подчеркнул, что за курение в неположенном месте нарушителю грозит штраф от 500 до 1500 рублей. Любой гражданин может обратиться в полицию для привлечения курильщика к ответственности за неправомерное деяние.

Накануне другой юрист Алексей Хижняк пояснил, что с законодательной точки зрения курение на балконе квартиры не запрещено. Жильцы не могут курить в зонах общего пользования, таких как лифты, лестничные площадки, подъезды.