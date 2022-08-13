Вирусолог предупредила об опасности сочетания COVID-19 с другими инфекциями

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На данный момент медики опасаются возможного сочетания COVID-19 с гриппом или аденовирусом. Об этом в субботу, 13 августа, сообщила заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова.

— Сегодня важно для здравоохранения не то, что растет заболеваемость коронавирусной инфекцией, а то, что могут быть микст-инфекции —сочетание коронавируса и гриппа, аденовируса и коронавирусной инфекции, — объяснила она.

По словам специалиста, бустерная вакцинация против коронавирусной инфекции поможет легче перенести болезнь или вовсе не заболевать. Рост заболеваемости коронавирусом прогнозировался еще в мае, но в настоящее время новый штамм инфекции мутирует фактически с каждым днем. При этом пациенты в основном переносят заболевание в легкой форме, пишет РИА Новости.

Новая вакцина, которая защищает от новых вариантов «омикрона не является новой, она создана на той же платформе, что и «Спутник V», название останется прежним, поменяется только антигенный состав