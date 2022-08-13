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Бывшего мужа Бритни Спирс признали виновным в незаконном проникновении на ее свадьбу

Лейла Алиева
Общество
Бывшего мужа Бритни Спирс признали виновным в незаконном проникновении на ее свадьбу
Фото: Glenn Francis / CC BY-SA 4.0

Экс-супруг американской певицы Бритни Спирс Джейсон Александер, который попытался сорвать ее свадьбу, признан виновным в незаконном проникновении при отягчающих обстоятельствах и нанесении побоев.

Так, Александер приговорен к 128 дням в тюрьме округа Вентура. При этом с момента задержания он уже отсидел 64 дня и не будет отбывать остаток в соответствии с протоколом.

Ему было предъявлено два обвинения — незаконное проникновение при отягчающих обстоятельствах и нанесение побоев. Уточняется, что оспаривать он их не стал, при этом впоследствии были сняты два других обвинения — в преследовании и вандализме.

Кроме того, теперь Александеру запрещено приближаться к Бритни Спирс до 11 августа следующего года, передает РИА Новости.

Экс-супруг Спирс пытался сорвать ее свадьбу с Сэмом Асгари. Он собирался тайно проникнуть на торжество, но охрана вовремя задержала его. Александер прибыл на торжество к началу мероприятия и попал внутрь. Он вел трансляцию в социальных сетях и не смог долго оставаться незамеченным.

До этого бывший муж Бритни Спирс заявил, что 16-летний Шон Престон и 15-летний Джейден избегают встреч с мамой. Он считает, что отношения детей с певицей испортились из-за ее склонности к оголению в социальных сетях. Врач-психотерапевт Александр Федорович рассказал «Вечерней Москве», чем вызвано желание Спирс выкладывать полуголые фотографии.

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