Бывшего мужа Бритни Спирс признали виновным в незаконном проникновении на ее свадьбу
Экс-супруг американской певицы Бритни Спирс Джейсон Александер, который попытался сорвать ее свадьбу, признан виновным в незаконном проникновении при отягчающих обстоятельствах и нанесении побоев.
Так, Александер приговорен к 128 дням в тюрьме округа Вентура. При этом с момента задержания он уже отсидел 64 дня и не будет отбывать остаток в соответствии с протоколом.
Ему было предъявлено два обвинения — незаконное проникновение при отягчающих обстоятельствах и нанесение побоев. Уточняется, что оспаривать он их не стал, при этом впоследствии были сняты два других обвинения — в преследовании и вандализме.
Кроме того, теперь Александеру запрещено приближаться к Бритни Спирс до 11 августа следующего года, передает РИА Новости.
Экс-супруг Спирс пытался сорвать ее свадьбу с Сэмом Асгари. Он собирался тайно проникнуть на торжество, но охрана вовремя задержала его. Александер прибыл на торжество к началу мероприятия и попал внутрь. Он вел трансляцию в социальных сетях и не смог долго оставаться незамеченным.
До этого бывший муж Бритни Спирс заявил, что 16-летний Шон Престон и 15-летний Джейден избегают встреч с мамой. Он считает, что отношения детей с певицей испортились из-за ее склонности к оголению в социальных сетях. Врач-психотерапевт Александр Федорович рассказал «Вечерней Москве», чем вызвано желание Спирс выкладывать полуголые фотографии.