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Движение транспорта затруднено в Лефортовском тоннеле из-за ДТП

Лейла Алиева
Происшествия
Движение транспорта затруднено в Лефортовском тоннеле из-за ДТП
Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Водитель автомобиля наехал на 20-й выход в Лефортовском тоннеле в правом ряду. Об этом в субботу, 13 августа, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

В настоящее время на месте работают городские оперативные службы. Движение в сторону Русаковской эстакады затруднено. Водителям рекомендовано выбирать маршруты объезда, уточнили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Еще одно ДТП случилось накануне на Каширском шоссе. В результате этого перевернулся автомобиль.

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