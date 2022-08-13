Ефимов: В Нижегородском районе на территории бывшей промзоны построят спорткомплекс с футбольным полем

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Нижегородский район Карта всех событий

Второй участок бывшей промышленной зоны «Грайвороново» в Нижегородском районе Москвы реорганизуют в рамках проекта комплексного развития территорий «Индустриальные кварталы». Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в субботу, 13 августа.

— Комплексному развитию подлежит второй участок бывшей промзоны «Грайвороново» площадью 3,4 гектара, расположенный в Нижегородском районе Москвы. Рядом с ним находятся несколько жилых комплексов, а в пешей доступности — станция метро «Нижегородская» и торгово-развлекательный центр «Город» на Рязанском проспекте. В реорганизацию участка будет вложено более 2,5 миллиарда рублей, при этом бюджетный эффект для города превысит 30,5 миллиона рублей в год. Построенный на месте бывшей промзоны спортивный объект даст москвичам около 50 новых рабочих мест, — пояснил Ефимов.

В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максима Гаман отметил, что на месте промзоны планируется возвести спортивный комплекс с футбольным полем и местами для зрителей. Общая площадь застройки превысит 17 тысяч квадратных метров.

При этом возведут объекты улично-дорожной сети, а также проведут работы по озеленению будущей спортивной территории.

До этого Владимир Ефимов сообщил, что с начала года столичная Градостроительно-земельная комиссия одобрила выделение инвесторам в аренду без торгов восьми городских земельных участков для реализации промышленных масштабных инвестиционных проектов.